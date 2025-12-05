TP-Link sotto indagine per fuorviamento sulle relazioni con la Cina

HQ

Un recente esame della Federal Trade Commission degli Stati Uniti sta esaminando i legami di TP-Links con la Cina.

Secondo Bloomberg, ciò è dovuto al fatto che, nonostante TP-Link sia stata ristrutturata lo scorso anno e l'azienda sia ora sulla carta un'entità statunitense, con il cofondatore Jefferey Chao a guidarla, la FTC sta valutando se ciò possa ingannare i consumatori, dato che l'azienda sembra ancora avere forti legami con il governo cinese.

Jeffery Chao ha rifiutato in una dichiarazione ufficiale qualsiasi collegamento con il governo cinese, sia a livello personale che aziendale.

TP-Link è stato precedentemente sotto indagine per i suoi prezzi, al punto da essere considerato criminale antitrust, ma la maggior parte delle analisi ha sottolineato che in realtà si tratta dei rischi per la sicurezza, poiché router cinesi installati nelle case americane e le aziende potrebbero essere sfruttate da attacchi informatici a livello nazionale.