Trackmania a DreamHack Birmingham: Cosa aspettarsi dal Road to EWC

HQ

Uno dei principali tornei che si terranno a DreamHack Birmingham questo fine settimana è il fondamentale turno di qualificazione per Trackmania della Coppa del Mondo di Esports. L'evento è considerato la Strada verso l'EWC e determinerà otto dei 32 giocatori confermati per il prossimo grande torneo del festival con sede in Arabia Saudita.

Tenendo questo a mente, potresti essere curioso dei piani per questo weekend e di come sarà strutturato l'azione. Abbiamo raccolto queste informazioni qui sotto.

Per prima cosa, l'azione si spegnerà su tutti e tre i giorni di DreamHack Birmingham e la fase a gironi si terrà il 27 e 28 marzo, prima che il tabellone finale si svolga più tardi il 28 marzo e fino al 29 marzo.

Ci sono 41 giocatori presenti all'evento e alcuni hanno il lusso di non dover competere nella prima partita a causa dei vuoti nel tabellone, il che significa che ci sono diverse bye-match. Il formato prevede anche la riduzione dei giocatori presenti a 16 per le finali, con questo, come nel tabellone a gironi, che utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che i giocatori possono 'perdere' una partita e restare ancora in vita, con una seconda che li manda a casa. La struttura è anche tale che i due migliori giocatori in ogni gara avanzano, finché non ne restano solo quattro nella finale, dove ovviamente può esserci un solo vincitore.

Seguirai l'evento Trackmania: Road to EWC questo fine settimana?