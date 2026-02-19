Tradimento, draghi e abdicazione sono il tema della terza stagione di House of the Dragon

HQ

Game of Thrones (o i fan di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, tecnicamente) hanno già avuto un successo incredibile quest'anno, dato che A Knight of the Seven Kingdoms è uscito in anteprima il mese scorso e si sta rivelando un enorme successo. Abbiamo apprezzato molto proprio quella serie, come potete leggere nella nostra recensione dedicata.

Ma più avanti quest'anno segnerà anche il tanto atteso ritorno a House of the Dragon, dato che la terza stagione del dramma dinastico arriverà a giugno. Non conosciamo ancora una data confermata a riguardo, ma un nuovo trailer anticipa comunque alcuni aspetti dei prossimi episodi.

In uno stile molto tradizionale di Game of Thrones e House of the Dragon, ci saranno molti tradimenti politici in arrivo, mentre si seguono battaglie fangose nei campi aperti. Naturalmente, possiamo aspettarci anche scene di draghi sorprendenti, poiché gli antichi rettili lasciano il loro segno su Westeros e i suoi abitanti. Inoltre, ci sarà una rinuncia chiave che lascerà il Trono di Spade aperto a tutti, un cambiamento che senza dubbio metterà ulteriore pressione sui piani di Rhaenyra...

Dai un'occhiata a questo nuovo trailer qui sotto per un altro assaggio di ciò che arriverà quest'estate.