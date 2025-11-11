Tragedia alle ATP Finals: due spettatori muoiono di malattia all'Inalpi Arena

HQ

Due spettatori sono morti durante la seconda giornata delle ATP Finals di Torino, in incidenti separati a poche ore di distanza l'uno dall'altro. Gli uomini, di 70 e 78 anni, si sono ammalati e sono stati portati negli ospedali vicini in condizioni critiche, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le loro vite.

Innanzitutto, un uomo di 70 anni ha iniziato a sentirsi male al mattino mentre visitava il Fan Village in Piazza d'Armi, a Torino, vicino all'Inalpi Arena. L'altro uomo, 78 anni, ha subito un'emergenza medica mentre guardava la partita tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz, ed è stato portato al Molinette Hospital, ma nonostante i tentativi di risucchiarlo è stato dichiarato morto.

Due distinti incidenti, causati da malattia, che hanno gettato un'ombra sulla competizione, che durerà ancora fino a domenica 16, con le seconde partite della fase a gironi che iniziano oggi, con Carlos Alcaraz e Taylor Fritz.