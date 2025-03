Sei russi morti nell'affondamento di un sottomarino nel Mar Rosso

HQ

Le ultime notizie sull'Egitto . Un sottomarino turistico progettato per le visite turistiche subacquee è tragicamente affondato giovedì al largo della costa di Hurghada, in Egitto, lasciando sei passeggeri russi morti mentre altri 39 sono stati salvati in sicurezza.

La nave, chiamata Sindbad, aveva a bordo 50 persone provenienti da molte destinazioni, insieme a un equipaggio egiziano. Essendo un hub cruciale per il settore turistico egiziano, il Mar Rosso attrae molti visitatori, ma i recenti incidenti hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza marittima.

Le autorità egiziane hanno avviato un'indagine sulla causa dell'affondamento, anche se i primi rapporti suggeriscono che la nave era regolarmente autorizzata e il suo equipaggio certificato. Per ora, resta da vedere cosa si scoprirà da questo ultimo disastro marittimo.