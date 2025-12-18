Trails in the Sky 2nd Chapter confermato, arriverà nell'autunno 2026

Anche se per chi ha apprezzato Trails in the Sky 1st Chapter abbastanza in estate da arrivare alla vera fine dell'avventura, avevamo già un chiaro indizio che sarebbe arrivato, ma solo oggi è stato reso ufficiale per tutti. Trails in the Sky 2nd Chapter, il seguito della serie di remake della serie Trails è stato rivelato al mondo e arriverà su PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 nell'autunno 2026.

La storia proseguirà la trama aperta nell'episodio precedente, riprendendo dopo le rivolte che hanno scosso il Regno di Liberl, con Estelle alla ricerca di Joshua dopo la sua scomparsa in mezzo a una crescente cospirazione continentale avviata dagli Esecutori di Ouroboros.

Trails in the Sky 2nd Chapter presenterà nuovamente doppiaggio in inglese e giapponese, e sarà localizzato con testo e sottotitoli in una serie di lingue che non erano mai state incluse nella serie, tra cui tedesco, italiano, francese e spagnolo. Puoi consultare tutte le informazioni disponibili su Trails in the Sky 2nd Chapter sul loro sito ufficiale, dove promettono di aggiornare i dettagli nei prossimi mesi e, naturalmente, ti consigliamo di dare un'occhiata al nuovo trailer e ad alcuni screenshot del prossimo JRPG qui sotto.