Trails in the Sky 2nd Chapter

Trails in the Sky 2nd Chapter mostrato in un trailer incentrato sul gameplay

Trails in the Sky 2nd Chapter uscirà su PC, PlayStation 5, Switch e Switch 2 entro la fine dell'anno.

Come molti di voi sanno, il remake Trails in the Sky 1st Chapter è stato pubblicato la scorsa estate con recensioni entusiastiche e fan soddisfatti, e sembra che anche lo sviluppatore Nihon Falcom e l'editore GungHo Online Entertainment siano stati soddisfatti, annunciando il sequel Trails in the Sky 2nd Chapter durante l'autunno.

Come abbiamo già riportato, la storia prosegue dalla sua predecessora e riprende dopo le rivolte che hanno scosso il regno di Liberl, dove Estelle cerca Joshua dopo che scompare in mezzo a una crescente cospirazione creata e guidata dagli Esecutori di Ouroboros. Anche se manca ancora abbastanza tempo alla prima (autunno 2026), nuovi trailer stanno uscendo a un buon ritmo, e ora è il momento di un altro.

Questa volta è un video chiamato Gameplay Trailer e, come suggerisce il nome, è pieno esattamente di ciò che noi giocatori di solito teniamo di più, cioè il gameplay. Dai un'occhiata al trailer Trails in the Sky 2nd Chapter qui sotto.

Trails in the Sky 2nd Chapter

