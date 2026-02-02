Trails in the Sky 2nd Chapter mostrato in un trailer incentrato sul gameplay

HQ

Come molti di voi sanno, il remake Trails in the Sky 1st Chapter è stato pubblicato la scorsa estate con recensioni entusiastiche e fan soddisfatti, e sembra che anche lo sviluppatore Nihon Falcom e l'editore GungHo Online Entertainment siano stati soddisfatti, annunciando il sequel Trails in the Sky 2nd Chapter durante l'autunno.

Come abbiamo già riportato, la storia prosegue dalla sua predecessora e riprende dopo le rivolte che hanno scosso il regno di Liberl, dove Estelle cerca Joshua dopo che scompare in mezzo a una crescente cospirazione creata e guidata dagli Esecutori di Ouroboros. Anche se manca ancora abbastanza tempo alla prima (autunno 2026), nuovi trailer stanno uscendo a un buon ritmo, e ora è il momento di un altro.

Questa volta è un video chiamato Gameplay Trailer e, come suggerisce il nome, è pieno esattamente di ciò che noi giocatori di solito teniamo di più, cioè il gameplay. Dai un'occhiata al trailer Trails in the Sky 2nd Chapter qui sotto.