Tramell Tillman si unisce al cast di Spider-Man: Brand New Day

Tramell Tillman, meglio conosciuto per la sua acclamata interpretazione in Severance di Apple TV+, è ufficialmente entrato a far parte del cast del prossimo Spider-Man: Brand New Day dei Marvel Studios. Il film, diretto da Destin Daniel Cretton, sarà presentato in anteprima il 31 luglio 2026 e segnerà la quarta uscita nel MCU per il Peter Parker di Tom Holland. Accanto a Holland, torneranno i volti familiari Zendaya, Jacob Batalon e Mark Ruffalo, mentre Jon Bernthal e Michael Mando subentreranno rispettivamente nei panni di Punisher e Scorpion. Il casting di Tillman aggiunge un altro strato intrigante a un ensemble già impilato.

La Marvel sta tacendo su chi interpreterà Tillman, ma le voci suggeriscono che il suo personaggio potrebbe essere un cattivo importante. I fan hanno speculato su tutto, da Norman Osborn a Robbie Robertson, Tombstone o persino una creazione completamente nuova all'interno del MCU. Dato il successo esplosivo di Tillman in Severance e il suo ruolo in Mission: Impossible - The Final Reckoning, il mistero che circonda il suo personaggio non fa che aumentare l'attesa per il film.

Con la Marvel che tiene le carte nascoste, il ruolo di Tramell Tillman rimane una delle più grandi domande senza risposta diSpider-Man: Brand New Day per ora.