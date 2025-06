Transformers One trilogia cancellata

HQ

Non ci saranno più film nell'universo Transformers One. Lo ha annunciato il regista del film durante un evento in cui ha spiegato che, nonostante i piani di lunga data per realizzare una trilogia - inclusa una storia già completata sia per Prime che per Megatron - la Paramount ha ora dichiarato di non essere interessata a un sequel.

Il motivo è abbastanza semplice: Transformers One non è stato un grande successo al cinema e Hasbro, che come sapete detiene i diritti di Transformers, ha scelto di prendere le distanze da eventuali sequel. Il che significa che la Paramount dovrà finanziare i film da sola, cosa che non sembra molto entusiasta.

Josh Cooley, il regista del film, ha detto ai fan questo sulla situazione:

"Vorrei avere qualcosa da annunciare, ma non lo faccio. Quello che mi è stato detto è che la Paramount Animation non è interessata a fare un sequel"

Di conseguenza, è improbabile che vedremo più dell'universo Transformers One sugli schermi cinematografici nel prossimo futuro. Tempi tristi per chi ha apprezzato il film, chiaro e semplice.