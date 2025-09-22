Trapelata una possibile trama e nuovi personaggi in The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Quando al recente Nintendo Direct Chris Meledandri, capo dello studio di animazione Illumination, e Shigeru Miyamoto hanno aperto la strada alle celebrazioni del 40° anniversario dell'uscita giapponese di Super Mario Bros. con il teaser del sequel, molti di noi hanno sorriso quando abbiamo visto che il suo titolo ufficiale sarebbe stato The Super Mario Galaxy Movie, in quanto è uno dei migliori titoli 3D nella storia dell'idraulico.

In effetti, c'è un dialogo molto specifico in The Super Mario Bros. Movie in cui la Principessa Peach parla dell'esistenza di "un'intera galassia di mondi là fuori". Una scelta così specifica di parole era abbastanza eloquente, ma con il piccolo Luma intrappolato da Bowser che parlava solo di morte, il canone di Galaxy nell'universo cinematografico di Nintendo era assicurato.

La cattiva notizia è che con una data di uscita vicina al 3 aprile 2026, significa che il film è già praticamente completo, e questo ha portato alla fuga di piccoli dettagli della sua storia nelle ultime settimane. Ma quello che vi offriamo ora è molto più grande. Importante avviso spoiler a questo punto.

Cinemark Chile ha erroneamente fatto trapelare l'intera trama di The Super Mario Galaxy Movie, che presenta Wario come il nuovo cattivo iniziale, oltre all'ascesa di Bowser Jr. e dei 7 Koopalings come nemici di Mario, Luigi, Peach e Toad, oltre ai nuovi amici Rosalina e Yoshi. Con un cast del genere da entrambe le parti, la domanda sarà se riusciranno a dare abbastanza risalto sullo schermo a tutti loro, e forse il filmato di questo sequel sarà superiore a quello di Super Mario Bros: The Movie. La trama trapelata è questa:

Dopo aver ricevuto le chiavi della città per aver salvato la loro casa di Brooklyn, Mario e Luigi si godono la vita da eroi per la prima volta. Ma la festa attira presto una vecchia conoscenza: Wario, un ex collega che, accecato dall'avidità, è disposto a tutto pur di rubare la loro gloria.

Quella che inizia come una faida sulla Terra si collega presto a un pericolo più grande: Bowser Jr., il figlio di Bowser, è emerso segretamente e ha preso il controllo del misterioso centro dell'universo, con un piano che minaccia di estendere l'impero Koopa ben oltre il Regno dei Funghi.

Per fermarlo, i fratelli intraprendono un viaggio attraverso mondi improbabili insieme a Peach, Yoshi e la principessa Rosalina, che devono proteggere i loro Lumas prima che vengano consumati dall'oscurità. Ogni passo rivela prove più pericolose e un mercato nero di stelle proibite li porterà faccia a faccia con verità che non avrebbero mai immaginato.

Ma non è tutto nelle loro mani: sette cacciatori di Koopa d'élite sono stati rilasciati, uno per ogni angolo della galassia, e la loro missione è semplice... Assicurati che nessuno possa sfidare il nuovo ordine che Bowser. Jr intende erigere".

Cosa ne pensi di questo approccio a The Super Mario Galaxy Movie ? Per noi, ci fa venire voglia di andare al cinema il 3 aprile per vedere se è vero.