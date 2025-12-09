Travel Pack è un'avventura ispirata ai giochi da tavolo attraverso un mondo in miniatura fatto di tessere e statuine

Una delle numerose anteprime mondiali a questo Wholesome Snack Showcase ha incluso il debutto di un nuovo gioco dello sviluppatore Blackstaff Games. Conosciuta come Travel Pack, questa è un'avventura carina che cerca di fondere narrazione e gameplay ispirato ai giochi da tavolo per creare qualcosa di piuttosto unico.

L'idea del progetto è avventurarsi in un mondo in miniatura fatto di tessere e figurine, completando rompicapi leggeri lungo il percorso, incontrando personaggi insoliti e ascoltando le loro storie particolari. Travel Pack incoraggia i giocatori ad affrontare l'esperienza a modo loro, con lo sviluppo del personaggio che si svela in base a come scegli di giocare.

Al momento, con l'annuncio ancora recente, non abbiamo una data di uscita precisa da tenere a mente per Travel Pack, ma sappiamo che al lancio il gioco arriverà su PC tramite Steam, con un potenziale rilascio per console all'orizzonte.