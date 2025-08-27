Travis Kelce e Taylor Swift si sposano

HQ

È stato dannatamente quasi impossibile perdersi la storia d'amore in corsoKansas City Chiefs tra il tight end Travis Kelce e la superstar del pop Taylor Swift, poiché ogni giorno sembrava esserci qualcosa di tendenza nella coppia. L'ultimo sviluppo è piuttosto massiccio, tuttavia, poiché è stato rivelato che la coppia è fidanzata per sposarsi.

Come confermato in un post su Instagram di Swift, lei esprime: "Il tuo insegnante di inglese e il tuo insegnante di ginnastica si sposano".

Anche se non è chiaro quando il matrimonio avverrà alla fine, dato che la stagione NFL sta per iniziare, sarebbe ragionevole presumere che accadrà qualche tempo dopo la fine della stagione a febbraio, nel caso in cui il Chiefs faccia ancora una volta una corsa e si ritrovi nel Super Bowl, cosa che hanno fatto negli ultimi tre anni di fila. Per quanto riguarda il momento in cui queste informazioni verranno condivise, aspettatevi che esplodano molto presto, poiché il post di fidanzamento ha già accumulato oltre 27 milioni di Mi piace su Instagram, abbastanza da renderlo uno dei post più apprezzati sulla piattaforma di tutti i tempi, e non ha ancora nemmeno 24 ore...

