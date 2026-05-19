Travis Knight: Se Masters of the Universe avrà un seguito, "She-Ra avrà un ruolo enorme"

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La prima di Masters of the Universe è alle porte, e saremo nuovamente trasportati su Eternia per seguire He-Man e i suoi amici mentre combattono il malvagio Skeletor. Sappiamo che molti personaggi amati faranno la loro comparsa, ma uno che non è ancora stato confermato è la Principessa del Potere, la sorella di He-Man, She-Ra.

È stata introdotta qualche anno dopo He-Man and the Masters of the Universe per attirare più ragazze a seguire le avventure, portando molta energia nuova alla serie sotto forma di nuovi amici e nemici. Se She-Ra è davvero nel film, allora complimenti al regista Travis Knight, al suo team, agli altri attori e ad Amazon MGM Studios per essere riusciti davvero a mantenere un segreto in questi tempi di fughe di notizie. Se, invece, non ne è coinvolta... È solo questione di tempo prima che appaia in un sequel.

In un'intervista a GamesRadar+, Knight ha detto questo a riguardo quando gli è stato chiesto di She-Ra:

"Posso dire ben poco su She-Ra. Per me, She-Ra è sempre stata una parte importante del mondo dei Masters, e una parte importante della storia di Adam. Col tempo, se saremo fortunati a raccontare più storie in questo universo, She-Ra avrà un ruolo fondamentale."

A meno che non si riveli un completo e totale fallimento per He-Man e i suoi amici, possiamo probabilmente presumere con sicurezza che Amazon MGM Studios abbia già iniziato a disegnare un sequel. E quando ciò accadrà, She-Ra probabilmente apparirà in un ruolo da protagonista.