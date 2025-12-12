Tre adolescenti hanno dato fuoco a uno stadio di calcio in Finlandia dopo che il club era stato retrocesso

HQ

Lo stadio del club finlandese FC Haka è stato distrutto da un incendio domenica scorsa, due mesi dopo la retrocessione del club in seconda divisione del calcio finlandese. Come ha riportato l'emittente locale YLE, secondo le scoperte della polizia l'incendio è stato intenzionale.

Tutti e tre i sospetti hanno meno di 15 anni e uno di loro ha ammesso alla polizia di aver dato fuoco a un oggetto che ha scatenato l'incendio che ha distrutto la tribuna di legno e parte del campo artificiale dello stadio da 3.516 posti, chiamato Tehtaan kenttä.

L'FC Haka, una delle migliori squadre finlandesi, ha vinto un grande titolo per l'ultima volta nel 2005

L'FC Haka, situato a Valkeakoski, è uno dei club più prestigiosi della Finlandia, avendo vinto nove campionati di lega e 12 Coppe di Finlandia. Hanno vinto l'ultima volta il campionato nel 2004 e sono stati retrocessi più volte, l'ultima volta nel 2019, quando hanno vinto la Ykkönen, o seconda divisione (ora terza divisione dopo la creazione di una nuova seconda divisione nel 2022, la Ykkösliiga, dove giocheranno nel 2026).

L'incendio non distrusse la tribuna più grande. Il club ha lanciato una campagna di raccolta fondi per aiutarli a ricostruire la tribuna e il campo artificiale prima della prossima edizione della Veikkausliiga, che si svolge dalla primavera all'autunno.