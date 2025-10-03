Tre analisti pensano che EA raddoppierà il servizio live e i giochi sportivi in futuro

HQ

All'inizio di questa settimana, un gruppo guidato da un fondo di investimento dell'Arabia Saudita (PIF, Silver Lake e Affinity Partners) ha annunciato i suoi piani per l'acquisto di EA per 55 miliardi di dollari, che molti analisti pensavano fosse superiore alle aspettative. Naturalmente, stanno pianificando non solo di recuperare i loro soldi, ma anche di ottenere un buon profitto.

In un'intervista con GamesRadar, tre importanti analisti hanno espresso il loro punto di vista sul mega-accordo. Uno di questi è il noto analista giapponese di Kantan Games Serkan Toto, che ritiene che EA ora sarà meno disposta a correre rischi e si concentrerà su cose che generano rendimenti elevati. In parole povere, questo significa scommesse più sicure e "un'attenzione ancora più forte su IP sempreverdi, blockbuster (meno giochi ma potenzialmente più grandi) e servizi live, a scapito di progetti più rischiosi, nuove idee e innovazione".

La seconda persona intervistata è stata David Cole, responsabile delle ricerche di mercato e della società di consulenza DFC Intelligence, che ha assunto una posizione simile:

"EA raddoppierà i servizi live e i giochi sportivi che hanno un flusso di entrate e un margine di profitto abbastanza prevedibili. A lungo termine, potrebbero cercare di fare mosse più strategiche che non ripagano immediatamente, ma che li posizionano per la crescita futura. A breve termine, potrebbero cercare di vendere asset non cruciali e IP più piccoli".

Infine, abbiamo il professore della Stern School of Business della New York University Joost Van Dreunen. E... Esprime anche opinioni simili, credendo in un focus sulle licenze principali e meno su altre aree in futuro:

"EA probabilmente consoliderà gli studi poco performanti e raddoppierà i suoi franchise sportivi (che generano il 70% dei guadagni) mentre potenzialmente scorporerà o chiuderà i team che lavorano su titoli a basso margine. Non mi aspetto che i nuovi proprietari si preoccupino molto delle proprietà intellettuali accantonate, se non venderle per pagare parte del debito".

Secondo questi signori, sembra improbabile che EA voglia investire in progetti incerti e più piccoli in futuro. Questo porta a sospettare che l'ex dipendente di Bioware, che non credeva che la nuova EA sarebbe stata interessata a mantenere Bioware, possa in realtà avere ragione. E cosa accadrà, ad esempio, ai titoli co-op di Hazelight o a giochi più sperimentali come Immortals of Aveum e Tales of Kenzera: Zau resta da vedere.

Cosa ne pensa? EA diventerà più una fabbrica di sport ora con una maggiore attenzione al servizio live?