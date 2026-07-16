Tre anni dopo: Here è il Tears of Adria trailer di lancio

A volte le cose non vanno come previsto, e nel 2023 è stato rilasciato Tears of Adria, un RPG in stile Heroes focalizzato sulla strategia con un approccio leggermente diverso. Il sistema di combattimento ruota attorno alle battaglie automatiche, dove il tuo ruolo è principalmente quello di contribuire alla strategia complessiva.

Le valutazioni su Steam sono "Molto positive", ma ci sono solo 55 recensioni. Lo sviluppatore, Ark Island Studio, ha trascurato un piccolo - ma non del tutto insignificante - dettaglio al lancio... marketing. La gente non sapeva che il gioco esistesse, ed è per questo che ora ci è stato offerto qualcosa di insolito come un trailer di lancio, tre anni dopo l'uscita del gioco. Lo studio scrive con autocritica che è un "trailer Tears of Adria probabilmente avrebbe dovuto avere nel 2023."

Dai un'occhiata al trailer qui sotto e, se sei interessato a questa avventura strategica unica, è già disponibile su Steam. E sì, è uscito da tre anni.