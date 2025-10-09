Tre classici per Super Nintendo aggiunti alla tua libreria di Switch Online

HQ

Il ritmo delle nuove aggiunte a 16 bit alla libreria di Switch Online potrebbe non essere così veloce come una volta, in gran parte perché la maggior parte dei grandi classici sono già stati rilasciati, ma Nintendo continua ad espandere la selezione di titoli.

Ora, sono stati aggiunti altri tre classici: Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind, Fatal Fury Special, e Mario & Wario. Se quest'ultimo non suona familiare, è perché fino ad ora è stato disponibile solo in Giappone ed è un gioco progettato per il controllo del mouse.

Poiché Joy-Cons per Switch 2 funziona come un mouse, questo problema è ora facilmente risolvibile e, se si preferisce, è anche possibile collegare un mouse normale sia a Switch che a Switch 2.

Dai un'occhiata a una breve presentazione dei giochi qui sotto. Sono stati rilasciati e sono disponibili per il download e il gioco ora.