Tre degli influencer più noti della Spagna sono stati multati per pubblicità nascosta, promozione di farmaci e contenuti che violano le leggi sulla protezione dell'infanzia

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La Commissione Nazionale per i Mercati e la Concorrenza (CNMC) di Spagna ha sanzionato tre creatori di contenuti su piattaforme online e social media per aver violato la Legge Generale sulla Comunicazione Audiovisiva in relazione all'identificazione della pubblicità, alla protezione dei minori e alla promozione dei medicinali sui social media.

Ibai Llanos, Jordi Wild e Natcher dovranno pagare un totale di 4.000 euro, e i tre reati sono considerati gravi violazioni dell'articolo 158.31 della legge, che si applica ai cosiddetti 'utenti di particolare rilevanza' (UER), categoria attraverso la quale la legislazione ha iniziato a monitorare da vicino le finanze e regolamentare i creatori di contenuti più importanti su internet in Spagna.

Tuttavia, sembra che queste multe saranno pagate senza che il problema di fondo venga risolto, e evidenziano anche una discrepanza tra la legislazione e l'applicazione delle infrazioni. La CNMC ha assegnato tre contratti alla società portoghese di analisi dati Primetag per esaminare il contenuto di questi UER, con un valore di gara di 33.200 euro. Per non parlare del fatto che per gli UE di questo calibro - con cui i grandi marchi firmano accordi per decine o centinaia di migliaia di euro - non sarà difficile pagare una multa che verrà ridotta se risolta poco dopo la notifica.

In ogni caso, è un segno che la legislazione spagnola sta iniziando a mostrare un interesse molto maggiore nel controllare i contenuti pubblicati dagli influencer sui social media e altre piattaforme, e non sorprenderebbe se in futuro ci fossero ulteriori sanzioni, accompagnate da un inasprimento delle multe.