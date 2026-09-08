Tre dipinti rubati dal museo della Costa Azzurra

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Dei ladri hanno rubato tre quadri dal Museo Renoir, situato sulla Costa Azzurra francese. Si ritiene che la rapina sia avvenuta poco prima delle 06:00 del mattino e che i ladri siano fuggiti con quattro dipinti inizialmente.

Tuttavia, secondo il sindaco di Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson (tramite Reuters), uno dei dipinti è stato abbandonato durante un inseguimento della polizia ed è stato successivamente recuperato. Gli altri tre sono stati catturati e attualmente sono oggetto di perquisizione dalle autorità.

I dipinti rubati non sono ancora stati identificati, ma le opere più preziose della collezione di Renoir hanno raggiunto milioni di dollari all'asta. Il museo fu creato nel 1960 nella villa del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir. Nel museo sono inclusi 13 dipinti, insieme a 40 sculture, mobili e fotografie.

Questo avviene quasi esattamente un anno dopo la famigerata rapina al Louvre, e entro un mese dal furto di preziosi dipinti rinascimentali da un museo siciliano.