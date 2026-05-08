Tre escursionisti restano dispersi in Indonesia dopo l'eruzione del Monte Dukono

HQ

La scorsa notte in Europa (22:41 GMT/07:41 ora locale), si è verificata una violenta eruzione sul Monte Dukono sull'isola indonesiana di Halmahera (Maluku del Nord), che ha lasciato tre morti e migliaia di sfollati, a seguito dell'eruzione di cenere in una colonna di fumo e detriti che ha raggiunto un'altezza di 10 km. Le autorità indonesiane hanno chiesto al pubblico di rimanere ad almeno 4 miglia (2,5 km) di distanza dal sito per qualsiasi motivo e hanno evacuato circa venti persone.

Tuttavia, tre persone restano disperse. Sono due cittadini singaporiani e un indonesiano che stavano facendo escursioni sui pendii del Monte Dukono, un percorso che era stato limitato dalle autorità locali a seguito di una precedente eruzione del vulcano nel 2024. L'Indonesia si trova sul cosiddetto Anello di Fuoco, una convergenza di placche tettoniche nel Pacifico caratterizzata da un'elevata attività sismica e da circa cento vulcani altamente attivi. Reuters ha ricevuto segnalazioni dal capo della polizia locale secondo cui ci sono tre vittime dopo l'eruzione, ma non è stato possibile verificare se si tratti delle stesse tre persone scomparse. Un video registrato su un cellulare da un testimone e verificato da Reuters mostrava escursionisti che scendevano di corsa dalla montagna, con una grande colonna di fumo e cenere che si alzava nel cielo alle loro spalle.

L'agenzia vulcanologica indonesiana, che ha mantenuto un livello di allerta 3 (il più alto) per l'area, e da marzo scorso ci sono state fino a 200 eruzioni su piccola scala a Dukono. La colonna di fumo si alza ancora a diversi chilometri nel cielo, ma le autorità hanno confermato che il traffico aereo non è stato influenzato dall'eruzione.