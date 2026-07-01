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Tre giocatori olandesi hanno subito abusi razzisti online dopo aver sbagliato rigori ai Mondiali

I Paesi Bassi persero ai rigori contro il Marocco e i giocatori che mancavano i rigori furono soggetti a abusi razzisti online.

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La Federazione Olandese di Calcio (KNVB) ha segnalato abusi razzisti online subiti da tre dei loro giocatori, che hanno sbagliato i rigori nella sconfitta per 1-1 (3-2 ai rigori) contro il Marocco agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville hanno tutti sbagliato i loro tiri e i Paesi Bassi sono stati eliminati dalla Coppa del Mondo.

Dopo la partita, i tre giocatori hanno affrontato un'ondata di messaggi razzisti, discriminatori e abusivi sui social media, e tutti e tre hanno dovuto disattivare i commenti sui loro account social per evitare ulteriori insulti. La KNVB ha risposto presentando una denuncia a Meld. Online Discriminatie, il centro ufficiale olandese di segnalazione per discorsi d'odio e discriminazione online, che ora determinerà se i commenti costituiscono un reato penale, portando a una denuncia formale presso il Pubblico Ministero.

"Il calcio ha il potere di unire milioni di persone di ogni provenienza, mentre la discriminazione li divide soltanto. Questo è fondamentalmente incompatibile con tutto ciò che lo sport rappresenta", ha dichiarato la KNVB in un comunicato.

NLTimes riporta che non è la prima volta che succede, ricordando che anche Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati presi di mira di insulti razzisti dopo aver sbagliato i rigori alla finale di UEFA Euro 2020, disputata nel 2021, quando l'Inghilterra ha perso ai rigori contro l'Italia.

Tre giocatori olandesi hanno subito abusi razzisti online dopo aver sbagliato rigori ai Mondiali
Orange Pictures / Shutterstock

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