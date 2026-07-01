Tre giocatori olandesi hanno subito abusi razzisti online dopo aver sbagliato rigori ai Mondiali

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La Federazione Olandese di Calcio (KNVB) ha segnalato abusi razzisti online subiti da tre dei loro giocatori, che hanno sbagliato i rigori nella sconfitta per 1-1 (3-2 ai rigori) contro il Marocco agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville hanno tutti sbagliato i loro tiri e i Paesi Bassi sono stati eliminati dalla Coppa del Mondo.

Dopo la partita, i tre giocatori hanno affrontato un'ondata di messaggi razzisti, discriminatori e abusivi sui social media, e tutti e tre hanno dovuto disattivare i commenti sui loro account social per evitare ulteriori insulti. La KNVB ha risposto presentando una denuncia a Meld. Online Discriminatie, il centro ufficiale olandese di segnalazione per discorsi d'odio e discriminazione online, che ora determinerà se i commenti costituiscono un reato penale, portando a una denuncia formale presso il Pubblico Ministero.

"Il calcio ha il potere di unire milioni di persone di ogni provenienza, mentre la discriminazione li divide soltanto. Questo è fondamentalmente incompatibile con tutto ciò che lo sport rappresenta", ha dichiarato la KNVB in un comunicato.

NLTimes riporta che non è la prima volta che succede, ricordando che anche Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka sono stati presi di mira di insulti razzisti dopo aver sbagliato i rigori alla finale di UEFA Euro 2020, disputata nel 2021, quando l'Inghilterra ha perso ai rigori contro l'Italia.