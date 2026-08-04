Tre leonesse dello Zoo di Tokyo muoiono di colpo di calore

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Il cambiamento climatico e l'aumento graduale delle temperature a livello mondiale, anno dopo anno, ci stanno fornendo prove drammatiche che stiamo affrontando una vera crisi per la sopravvivenza della vita sulla Terra - una crisi senza precedenti per l'umanità. La prova di ciò è il tragico incidente allo Zoo di Tokyo, che ora ha confermato che tre dei suoi sedici leoni sono morti a causa del caldo.

Secondo un rapporto di Reuters, questa situazione è senza precedenti nei 62 anni trascorsi dall'apertura dello zoo nella capitale giapponese. E fin dalla prima ondata di caldo di luglio, l'intera popolazione di leoni ha iniziato a mostrare sintomi, diventando letargica e smettendo gradualmente di mangiare e bere, al punto che tutti hanno richiesto cure veterinarie immediate. Apparentemente, le tre leonesse, di 3, 11 e 15 anni, soffrivano di grave disidratazione e insufficienza multiorganica, come confermato dall'autopsia.

Le temperature nell'area sono salite fino a quasi 39 gradi Celsius da metà a fine luglio, scatenando allerte di colpo di calore, e sebbene i leoni siano originari dell'Africa subsahariana e abituati al caldo arido, la combinazione di caldo e alta umidità a Tokyo rende difficile per loro regolare la temperatura corporea e ha portato all'esito fatale per queste tre femmine. Gli altri leoni, tra l'altro, restano in trattamento endovenoso.

"Nessun altro animale ha mostrato segni di malattia, ma il personale si prende cura ancora più degli animali rispetto a prima", ha detto un funzionario dello Zoo di Tama.