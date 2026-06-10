Tre marinai indiani dispersi dopo un attacco statunitense nel Golfo di Oman

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Tre marinai indiani sono ora dispersi dopo un attacco statunitense a una petroliera al largo dell'Oman, scrive Reuters. L'esercito statunitense sostiene di aver disabilitato la petroliera "Settebello" battente bandiera Palau, poiché trasportava petrolio iraniano e non aveva seguito le istruzioni americane.

L'India ha condannato il bersaglio della nave commerciale, confermando che 21 membri dell'equipaggio indiani sono stati salvati. Nuova Delhi protestò con forza contro l'attacco e convocò il vice capo missione statunitense. L'incidente avviene quando Trump sta per rispondere all'Iran e si limita a gestire i crescenti rischi del blocco statunitense sulle navi legate all'Iran. Centcom afferma di aver disabilitato otto navi dall'inizio del blocco in aprile, con l'ONU che avverte che le azioni che mettono in pericolo i marinai sono inaccettabili.