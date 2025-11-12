Tre mascotte Sega si uniscono Sonic Racing: Crossworlds

HQ

Conosciamo già diversi personaggi ospiti che arriveranno su Sonic Racing: Crossworlds, non ultimo dall'anime Avatar, Tartarughe Ninja, Pac-Man e Mega Man. Tuttavia, questi provengono da altre aziende e costeranno un po' di soldi, ma ovviamente ci sono anche nuovi arrivati da Sega stessa in arrivo.

Questi saranno rilasciati senza costi aggiuntivi insieme a un kart, e durante la serata sono stati presentati tre nuovi piloti in connessione con un nuovo trailer.

Questi sono:



Notti - Dicembre 2025

AiAi - Gennaio 2026

Tangle & Whisper - Febbraio 2026



L'icona di Saturno di Sega, il demone dei sogni Nights, non ha certo bisogno di presentazioni, così come il primate Super Monkey Ball AiAi, ma Tangle & Whisper potrebbe non essere così noto. Provengono dall'universo di Sonic, ma non sono mai apparsi in un gioco prima d'ora. Invece, provengono dai fumetti ufficiali di IDW, dove sono diventati i preferiti dai fan, il che li ha portati a diventare piloti digitali nel Sonic Racing: Crossworlds.

Dai un'occhiata al video qui sotto e torneremo quando sapremo di più sui loro kart e sulle date di uscita.