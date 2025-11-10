Almeno 3 morti e 15 feriti dopo che una potente ondata di marea ha colpito Tenerife

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che 3 persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite dopo che una forte ondata di marea ha colpito l'isola spagnola di Tenerife, trascinando residenti e turisti nell'oceano e provocando urgenti avvisi di sicurezza da parte delle autorità.

I servizi di emergenza hanno detto che una donna è morta dopo essere stata trascinata in acqua vicino a Puerto de la Cruz, mentre un uomo è stato trovato morto a Santa Cruz de Tenerife. Un terzo uomo è stato scoperto nell'oceano al largo di una spiaggia di Granadilla. I funzionari hanno esortato il pubblico a stare lontano dalla costa e ad evitare di scattare foto o video del mare mosso.

Soccorsi, onde in aumento e allerte continue

Le squadre di soccorso hanno trasportato in aereo un uomo che è caduto in acqua a La Guancha, nel nord dell'isola, ma in seguito è morto in ospedale. Un altro uomo è stato recuperato dal mare a El Cabezo, nel sud, dove i bagnini e il personale medico non sono stati in grado di rianimarlo.

A Puerto de la Cruz, una donna è morta per un attacco di cuore dopo essere stata trascinata in acqua, e altre 10 sono state trascinate in mare. Tre di loro sono rimasti gravemente feriti e portati in ospedale.

I resoconti dei testimoni oculari hanno descritto scene caotiche mentre le onde colpivano la costa. Le autorità di tutte le Isole Canarie hanno emesso allerte per il pericolo costiero, avvertendo che nelle prossime ore sono previste mareggiate fino a 2-4 metri. I turisti e i residenti sono stati esortati a esercitare "estrema cautela" poiché le condizioni del mare continuano a peggiorare.