Tre muoiono in Francia a causa dell'ondata di caldo estrema che colpì l'Europa

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È stato fortemente avvertito in diversi paesi, ma ciò non ha impedito che l'attuale ondata di caldo in Europa colpisse duramente ieri e oggi. Se poche ore prima avevamo saputo che il Met Office nel Regno Unito aveva emesso l'allarme di calore estremo, ora è ufficiale che tre persone sono morte in Francia con temperature superiori ai 40 gradi Celsius in regioni non abituate a quei dati (praticamente tutto il nord dell'Europa meridionale).

Le tre persone anziane sono decedute nella regione di Bordeaux, mentre alcune parti del sud-ovest della Francia prevedono di superare il traguardo dei 42ºC, poiché molte regioni rimangono sotto allerta per ondate di caldo rosso. Di conseguenza, scuola, lavoro e servizi pubblici vengono interrotti all'inizio della settimana, con 2.700 scuole francesi che chiudono o riducono le classi.

La Spagna, molto più abituata a queste temperature, sta vedendo come raggiungono per la prima volta in decenni zone più verdi e fresche, emettendo così allerte rosse in regioni come i Paesi Baschi. Vicino a San Sebastián si prevede un raggiungimento di circa 40ºC, più caldo rispetto al solito Siviglia e Cordoba. Come abbiamo riportato, alcune parti della Gran Bretagna potrebbero anche battere il record di temperatura di giugno questa settimana.

Reuters Climate Monitor sottolinea che il massimo medio europeo è di 4,1º sopra la norma 1961-1990, con pochi sollievi notturni in alcune zone della Spagna come il centro di Castiglia-La Mancia.