Tre nuovi libri che descrivono in dettaglio i personaggi, le citazioni e i videogiochi di Warhammer saranno disponibili quest'anno

Warhammer sta pubblicando tre nuovi libri in stile enciclopedia, che coprono i personaggi di Warhammer 40,000, l'arte dei videogiochi Warhammer e alcune delle citazioni più famose degli Space Marine.

Tutti e tre i libri sono stati delineati in un post della community di Warhammer e dovrebbero essere rilasciati entro la fine dell'anno. L'enciclopedia dei personaggi presenta una miriade di nomi dei più grandi nomi del lontano futuro grimdark, insieme a un po' di background su di loro, dettagli sui loro equipaggiamenti e modelli e ulteriori informazioni dall'autore Wade Pryce. Le copie verranno fornite con una miniatura gratuita di uno dei 120 personaggi coperti, ma dovrai aspettare e vedere chi otterrai.

The Art of Warhammer Video Games contiene concept art, screenshot e altro ancora di oltre tre decenni di videogiochi Warhammer, da Space Hulk fino a Space Marine II. Naturalmente, non sono solo i videogiochi a coprire 40k, e saranno presenti anche altri universi di Warhammer.

Words of War: The Miniature Book of Space Marine Quotes è il libro più piccolo della lista, ma contiene molte citazioni toste dei super soldati avanzati della galassia. Dai Primarchi ai Luogotenenti, vedrai un'ampia varietà di citazioni di Space Marine in questo compagno tascabile.

Tutti e tre i libri verranno lanciati più avanti nel corso dell'anno.