Tre nuovi titoli aggiunti all'abbonamento Game Pass Core

Nell'autunno del 2023, Xbox Live, il servizio online che ha gettato le basi per tutto ciò che i giocatori di console danno per scontato oggi, è stato ritirato. Invece, è stato trasformato in Game Pass Core, un servizio che ti consente di giocare online, oltre ad accedere a un numero curato di giochi che puoi scaricare e divertirti liberamente.

Alcune volte all'anno l'offerta viene ampliata, e ora questo è appena successo. Tramite Xbox Wire, è stato annunciato che Batman: Arkham Knight, Pokémon challenger Monster Sanctuary e l'acclamata avventura indie Tunic saranno aggiunti alla line-up il 26 marzo. Possiamo in buona coscienza consigliarti di giocarli tutti, e qui c'è un elenco completo di tutto ciò che è incluso.

Oh, e qualcosa che molti potrebbero aver perso è che hai anche diritto a sconti extra sull'acquisto di giochi con il tuo abbonamento Game Pass Core, di cui puoi leggere di più qui.