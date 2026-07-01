Tre persone muoiono durante le celebrazioni della Coppa del Mondo a Città del Messico

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Il Messico ha celebrato la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa del Mondo, la prima volta in 40 anni che raggiunge quel turno, dopo aver battuto l'Ecuador 2-0 martedì sera, e le celebrazioni selvagge a Città del Messico, con migliaia di persone per le strade, sono diventate tragiche quando tre persone sono morte soffocate, riporta Reuters.

Il segretariato sanitario della capitale ha dichiarato nelle prime ore di mercoledì ora messicana che tre persone, un uomo di 44 anni, una donna di 48 e una donna di 19 anni, hanno perso la vita al Paseo de la Reforma, vicino al monumento dell'Angelo dell'Indipendenza, uno degli spazi più affollati, dove dopo la partita si è svolto uno spettacolo pirotecnico.

La sindaca di Città del Messico Clara Brugada ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime su X e ha esortato tutti a "celebrare sempre con responsabilità, cura ed empatia". Molte altre persone hanno dovuto essere curate. Non sono state le prime vittime causate durante le celebrazioni della Coppa del Mondo in Messico: un autista che la scorsa settimana ha investito decine di persone, causando 17 feriti, è stato brutalmente picchiato dalla gente per strada ed è morto pochi giorni dopo in ospedale.