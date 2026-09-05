Tre persone salvate da tunnel nella centrale idroelettrica in Nepal

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Dieci giorni dopo le devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito l'Himalaya, colpendo le parti nepalese e cinese, un'altra persona è stata salvata viva da un tunnel in una centrale idroelettrica. È stato identificato dall'esercito nepalese come Lu Haitao, cittadino cinese. Non mostrava ferite visibili e aveva parametri vitali stabili, ma era esausto e disorientato, come riportato da Reuters.

Il suo salvataggio è avvenuto un giorno dopo che due persone sono state salvate da un altro tunnel in un'altra centrale idroelettrica sullo stesso fiume. Secondo le autorità, ritengono che 900 persone possano ancora rimanere bloccate in quei tunnel dall'agosto 2026.

La frana di acqua, fango, ghiaccio e rocce avvenuta dopo il crollo di un ghiacciaio ha ucciso almeno 1.344 persone in Nepal e 31 in Tibet, Cina; oltre 5.000 persone restano disperse tra i due paesi.

Il Ministro degli Esteri del Nepal, Shishir Khanal, ha dichiarato che porteranno la questione sulla scena internazionale, chiedendo giustizia perché questo è il risultato del cambiamento climatico, e il ruolo del Nepal nel cambiamento climatico è minimo rispetto ad altri paesi, ma hanno pagato "un prezzo alto".