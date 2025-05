Tre terrificanti dinosauri sono i protagonisti del nuovo teaser di Jurassic World Rebirth

HQ

Un nuovo trailer di Jurassic World Rebirth sarà presentato in anteprima martedì prossimo. Con l'uscita del film che si avvicina rapidamente il 2 luglio, eravamo un po' preoccupati per la campagna promozionale relativamente esigua della Universal. Tuttavia, martedì 20 maggio, uscirà un nuovo trailer con molti nuovi filmati di dinosauri.

In particolare, il teaser di 30 secondi rilasciato questo fine settimana mostra i nuovi trucchi appresi dal Mosassaurus, il rettile acquatico con le dimensioni di una balenottera azzurra e la fame di un grande squalo bianco. Ci sono anche nuove immagini del set fluviale, una scena in cui il T-Rex insegue i protagonisti su una zattera, pensata per essere presente nell'originale Jurassic Park (come descritto nel libro di Michael Crichton) e salvata ora 32 anni dopo.

Infine, il D-Rex, il dinosauro mutato che sembra un Rancor o uno Xenomorfo, appare anche in quella che crediamo possa essere la scena di apertura del film. Tenete gli occhi aperti per il nuovo trailer di Jurassic World martedì.