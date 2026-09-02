Tre titoli NES davvero classici aggiunti a Switch Online

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È il momento di un altro refill di giochi retrò su Switch Online, e questa volta sono tre titoli NES piuttosto classici che sappiamo che molti di voi hanno sentito la mancanza.

Per prima cosa, c'è il classico Ikari Warriors di SNK, un titolo chiaramente ispirato a Rambo con due eroi muscolosi che si fanno strada nel gioco a colpi di fuoco, con la possibilità di dirottare carri armati e seminare il caos. È un gioco piuttosto impegnativo, ma se premi la combinazione di tasti A-B-B-A (un classico trucco di un tempo) quando muori, avrai un'altra possibilità.

Successivamente c'è Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom (i due predecessori sono già disponibili sul servizio), dove Ryu Hayabusa intraprende nuove avventure e affronta la CIA, che sta cercando di acquisire supermutanti. Sospettiamo che molti di voi non l'abbiano mai giocato, dato che non è mai stato rilasciato in Europa.

Infine, abbiamo R.C. Pro-Am II di Rare, uscito quattro anni dopo l'originale (un periodo molto lungo in quell'epoca, quando un sequel di solito richiedeva uno o al massimo due anni). La grande notizia è stata l'aggiunta del multiplayer, che supporta fino a quattro giocatori. Questo ci porta a credere che sarà ancora divertente oggi.

Se sei iscritto a Switch Online, scaricali e inizia. Guarda una breve presentazione video dei titoli qui sotto.