Tre uccisi nella sparatoria di Uppsala mentre la polizia avvia un'indagine per omicidio Le autorità indagano su un possibile attacco legato a una banda nel centro della città.

Tre persone sono state uccise a colpi d'arma da fuoco martedì nel centro di Uppsala, in Svezia, spingendo la polizia ad avviare un'indagine per omicidio. Gli agenti hanno risposto dopo che i testimoni hanno riferito di aver sentito diversi colpi di arma da fuoco vicino a un parrucchiere locale. Le autorità hanno confermato che un individuo è fuggito dalla scena su uno scooter elettrico, un metodo precedentemente collegato ai crimini legati alle bande nella regione. Uppsala ha registrato un aumento di tali violenze nell'ultimo decennio, spesso legate alle reti della criminalità organizzata.