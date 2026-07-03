Tre wallaby simili a canguri salvati in un'incursione in una piantagione di cannabis lontano dai loro Antipodi naturali

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Martedì 30 giugno, la polizia spagnola ha smantellato una piantagione di marijuana a Ciudad Real. Gli agenti hanno trovato più di mille piante di cannabis nascoste in una proprietà rurale, e due uomini sono stati arrestati per questo e diversi altri reati.

L'incursione ha anche portato alla luce una grave negligenza animale, con 14 cani, tre vitelli, due caprioli e tre wallaby (una specie marsupiale simile ai canguri e anche la forma autoctona degli Antipodi in Australia e Nuova Guinea). Tutti vivevano in condizioni igieniche estremamente pessime, e le autorità trovarono anche animali morti, tra cui un vitello, tre caprioli, due cani e centinaia di polli, alcuni molto decomposti, con gli investigatori che credevano che i polli fossero stati usati per nutrire i cani.

La polizia afferma che il campo era una vera e propria produzione di cannabis. Gli agenti hanno trovato fino a sei aree di coltivazione sia interne che esterne, uno spazio sotterraneo inattivo di 200 metri quadrati, collegamenti di alimentazione illegali, attrezzature per asciugare e potatura, denaro e armi (un fucile ad aria compressa modificata adattata per usare munizioni calibro.36 più una pistola a salve), con i due sospetti accusati di cinque presunti reati tra cui traffico di droga, frode elettrica (del valore di 10.000 € nell'ultimo anno) e abuso animale.

Un Wallaby nero che pranza. // Shutterstock

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