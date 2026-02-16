Treno deraglia in Svizzera dopo una serie di valanghe mortali sulle Alpi durante il fine settimana

HQ

Un treno è deragliato vicino a Goppenstein lunedì dopo essere stato colpito da una valanga, ferendo cinque persone, ha riferito la polizia svizzera. L'incidente arriva mentre vaste aree delle Alpi occidentali rimangono sotto allerta di valanghe di categoria 5, il livello più alto, dopo una settimana di forti nevicate e condizioni instabili.

Il deragliamento segue una serie di valanghe mortali nel fine settimana. Nella Val d'Isère, due sciatori britannici e un cittadino francese morirono, mentre un'altra valanga sul lato italiano del Monte Bianco costò la morte di altri due sciatori. I funzionari affermano che neve fresca, venti forti e strati interni deboli di neve hanno creato condizioni eccezionalmente pericolose lungo la mezzaluna alpina che si estende attraverso Francia, Svizzera e Austria.

Gli esperti di Alpine Rescue avvertono che anche il passaggio di uno sciatore o il peso naturale della neve possono scatenare valanghe in tali condizioni. Gli avvisi di grado 5, considerati "straordinari" e rari, segnalano che valanghe naturali estremamente grandi sono possibili e rappresentano un serio rischio per le strade e gli insediamenti della valle. Le autorità hanno esortato sciatori e alpinisti a evitare tutte le piste quasi completamente sicure finché le condizioni non miglioreranno...