Treno si è fermato e uccide 11 operai ferroviari nel peggior incidente ferroviario in Cina da oltre un decennio

Undicici operai ferroviari sono morti e due sono rimasti feriti giovedì dopo che un treno ha investito una squadra di manutenzione a Kunming, nel sud-ovest della Cina, durante una prova con apparecchiature per il rilevamento terremoto. La collisione è avvenuta su un tratto curvo di binario vicino alla stazione ferroviaria di Luoyang Town, nella provincia di Yunnan, dove i servizi sono ripresi.

Le autorità hanno avviato un'indagine per determinare cosa abbia causato il più mortale incidente ferroviario del paese negli ultimi dieci anni. L'estesa rete ferroviaria cinese, una delle più grandi e trafficate al mondo, ha subito un esame passato dopo diversi incidenti importanti, inclusi incidenti mortali nel 2011 e nel 2021.

