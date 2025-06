Trent Alexander-Arnold annunciato ufficialmente come giocatore del Real Madrid

HQ

Oggi è stato il giorno scelto dal Real Madrid per annunciare pubblicamente Trent Alexander-Arnold come nuovo giocatore vestito di bianco. Il 26enne difensore inglese, nato a Liverpool e fischiato quando ha annunciato che avrebbe lasciato il club dopo aver giocato tutta la sua vita lì, ha parlato fluentemente spagnolo nella sua prima conferenza stampa da giocatore del Real Madrid, prendendosi il numero 12 sulla schiena.

"Uno dei motivi principali per cui mi sono unito è stato quello di far parte di quella straordinaria storia che il club ha avuto. Essere parte del successo in futuro, unendosi a una squadra giovane ed entusiasmante con un grande potenziale che ha l'allenatore per andare a vincere trofei", ha detto Alexander-Arnold, che ha aggiunto che sta imparando lo spagnolo da alcune settimane.

La stampa si è confusa quando ha detto che stava aspettando da molto tempo per trasferirsi dal Liverpool. "Per chiarire, per aspettare a lungo intendo un paio di settimane. Non anni", ma ha aggiunto che "che tu sostenga il club o meno, devi rispettare i trofei che il club vince". Tra quelle, dove due finali di Champions League, nel 2018 e nel 2022, che Liverpool e Alexander-Arnold hanno perso contro il Real Madrid...

Il terzino destro si recherà tra pochi giorni negli Stati Uniti come parte della rosa scelta per la Coppa del Mondo per Club. Queste sono le date e gli orari delle sue prime partite vestite di bianco.