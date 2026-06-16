Trevoh Chalobah sostituisce Livramento nella rosa inglese per i Mondiali, un giorno prima del debutto contro la Croazia

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L'Inghilterra sarà una delle ultime nazioni a debuttare nella Coppa del Mondo 2026 (mercoledì 17 giugno, 21:00 BST, 22:00 CEST, contro la Croazia), come parte del Gruppo L che include anche Ghana e Panama, e purtroppo dovranno farlo senza Tino Livramento, terzino del Newcastle United, che si è infortunato durante l'allenamento.

Poiché mancano ancora più di 24 ore alla partita di debutto, la squadra può effettuare sostituzioni all'ultimo minuto dalla parte dei riserve, e l'allenatore Thomas Tuchel ha scelto Trevoh Chalobah, del Chelsea, che aveva giocato solo una partita in Inghilterra, in un'amichevole contro il Senegal nel giugno 2025, ma che era stato in panchina in più partite di qualificazione ai Mondiali. Livramento aveva fatto cinque apparizioni da novembre 2024, durante il periodo di Gareth Southgate.

Molti hanno messo in dubbio la forma fisica di Livramento fin dall'inizio, dato che aveva già saltato le ultime settimane della stagione con il club a causa di un infortunio alla coscia. Tuttavia, Chalobah non sarà pronto per la partita di mercoledì e affronterà il resto del gruppo nel loro campo a Kansas City.