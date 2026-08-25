Trine 6: Together in Time ritardato di sei mesi

Il piano era di tornare ai mondi fantasy finlandesi e al gameplay cooperativo nel prossimo Trine 6: Together in Time di Frozenbyte questo autunno. Il lancio era previsto per il 14 settembre, il che significa che mancava meno di un mese.

Ma... Non succederà. A quanto pare, lo sviluppo non è andato così liscio come Frozenbyte sperava (e si potrebbe sospettare che anche il calendario di uscite di settembre, estremamente fitto), perché è stato ora annunciato che il gioco sarà posticipato di sei mesi interi. La nuova data di uscita è stata fissata invece per il 4 marzo.

È una notizia deludente, ma sembra che il tempo extra sarà utile, e gli sviluppatori spiegano:

"Ci prenderemo un po' di tempo extra per aggiungere un modo completamente nuovo di affrontare i puzzle durante il gioco, offrendo ai nostri eroi più modi per brillare e migliorando il combattimento, il comportamento della telecamera, l'onboarding e i sistemi multiplayer online. Sappiamo che questo significa aspettare ancora un po', ma siamo fiduciosi che il tempo extra ci permetterà di agire su quanto sentito e, in definitiva, creare un'avventura migliore per i fan di lunga data, i giocatori che scoprono Trine per la prima volta e tutti quelli che stanno nel mezzo."

Trine 6: Together in Time sarà rilasciato su PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X.