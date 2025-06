Troll 2 trailer non ha uno ma due troll

HQ

Quando il filmTroll ha fatto il suo arrivo su Netflix di recente, è diventato un enorme successo per il servizio di streaming, tanto che il lavoro è stato avviato abbastanza rapidamente su un sequel. È quasi ora di quell'evento poiché Troll 2, come è noto, arriverà già il 1° dicembre 2025 e abbiamo un nuovo trailer per anticipare ciò che offrirà.

La cosa principale da notare è che ora un altro troll è stato risvegliato e questo è ancora più devastante del primo, una creatura che sta facendo a pezzi la Norvegia senza alcun rimorso. Questo porta Nora, Andreas e il capitano Kris a dover fare un passo avanti e fermare il mostro, cosa che apparentemente diventa più impegnativa quando un secondo troll entra nell'equazione.

Ma non crederci sulla parola per la trama, dai un'occhiata al nuovo trailer qui sotto.