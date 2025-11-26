Tron: Ares arriverà in digitale la prossima settimana e in Blu-ray a gennaio

HQ

Tron: Ares è stato un flop teatrale, su questo non c'è dubbio. Il film ha incassato poco più di 142 milioni di dollari nelle sale, che non erano nemmeno lontanamente vicini al budget di produzione dichiarato intorno ai 220 milioni. Non solo, è stato un film piuttosto scarso accolto sia dai fan che dalla critica, il che significa che non ha avuto né successo commerciale né critico. Ma forse può ancora salvarsi nella sua prima in casa...

Non lo sapremo con certezza finché il film non arriverà sia su piattaforme digitali che fisiche, ma la buona notizia è che quel giorno si avvicina sempre di più. Walt Disney Studios ha confermato che Tron: Ares arriverà in digitale la prossima settimana, il 2 dicembre, e sarà seguito da una copia Blu-ray il 6 gennaio.

Va anche detto che tipicamente Disney preferisce avere le date di anteprima di Disney+ da qualche parte tra le date digitali e quelle fisiche, quindi forse dovremmo aspettarci di poter vedere questo film sulla piattaforma streaming intorno al periodo natalizio.

Guarderai Tron: Ares il mese prossimo?