Tron: Ares carri armati al botteghino

Tron: Ares sarà la fine della strada per il leggendario franchise? Purtroppo sembra proprio così, dato che il film continua a lottare duramente al botteghino, affrontando un calo di presenze di quasi il 70% rispetto al suo weekend di apertura. Finora Ares è riuscita a racimolare 103 milioni di dollari a livello globale. Appena abbastanza per avvicinarsi a coprire i 220 milioni di dollari che la Disney ha costato, rendendo forse Ares uno dei più grandi flop dello studio negli ultimi tempi.

Secondo analisti e fonti vicine alla Disney ci sono diversi motivi per cui Tron: Ares non è riuscito a decollare. Innanzitutto, il franchise non è mai stato enorme fin dall'inizio. Semmai Tron è stato più che altro una curiosità, anche se con una fanbase molto dedicata ma piccola. In secondo luogo c'è Jared Leto, che più e più volte non è riuscito ad attirare le folle, almeno come protagonista.

Parlando in forma anonima, un insider ha detto che:

"In un mondo in cui Michael Fassbender, Ewan McGregor e Benedict Cumberbatch stanno lottando per ottenere ruoli da protagonisti, perché dovresti andare da qualcuno che non può aprire un film e che arriva con punti interrogativi personali?"

Un'altra fonte vicina alla Disney ha inoltre affermato che sembra esserci stata una mancanza di concentrazione e direzione durante la produzione. Che, ovviamente, molto probabilmente hanno anche finito per danneggiare il film. La persona ha anche sottolineato Leto come una cattiva scelta di casting.

"Non c'era una visione specifica, ad essere onesti. L'idea che la Disney spenda un quarto di miliardo di dollari per un film di Jared Leto in un franchise che non funziona da quarant'anni è folle".

