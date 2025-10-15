Tron: Ares ha probabilmente condannato ogni possibilità di un altro film del franchise

HQ

Non si può dire che la Disney non abbia cercato di far funzionare Tron. Hanno battuto il ferro proprio quando il ferro era caldo, decenni dopo ogni film, quindi le nuove generazioni hanno dovuto ricordare cos'era Tron e rivedere i film che faticano a far interessare il pubblico. La Disney ha messo Jared Leto a capo di un franchise, un protagonista il cui ultimo sforzo in franchising è stato così brutto che è stato ripubblicato nei cinema, solo per nessuno che è andato a vederlo... di nuovo.

Con grande sorpresa di quasi nessuno, Tron: Ares non è riuscito a fare il tutto esaurito nelle sale quando è uscito lo scorso fine settimana. Guadagnando un modesto $ 60,2 milioni al botteghino globale rispetto a quello che The Hollywood Reporter ritiene sia un budget di produzione di $ 180 milioni, si ritiene che il franchise di Tron rimarrà su uno scaffale per il prossimo futuro. Almeno, questo sarà il caso delle uscite sul grande schermo.

Il flop di Tron: Ares ha anche messo in discussione il potenziale di Leto come uomo di punta. A seguito delle accuse di cattiva condotta e di non essere riuscito a caricarsi sulle spalle un franchise, sembra che sia giunto il momento per il 53enne di lasciarsi alle spalle i ruoli da protagonista. Ciò non significa che Hollywood abbia completamente finito con lui, però, poiché il prossimo sarà il ruolo del malvagio Skeletor nel nuovo film Masters of the Universe.