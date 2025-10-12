Tron: Ares inciampa al botteghino

HQ

È stato un weekend di apertura inaspettatamente lento per la Disney e per il terzo film di Tron della serie, Ares. Secondo quanto riportato, il film è riuscito a malapena a incassare 36 milioni di dollari nel mercato interno, dove si sperava di incassare almeno 40 milioni di dollari. In altre parole, un inizio piuttosto difficile per Ares che si dice abbia un budget di produzione superiore ai 150 milioni di dollari. Ovviamente è un po' troppo presto per definirlo un flop, ma a giudicare dal risultato di questo fine settimana le cose non sembrano poi così grandiose.

Soprattutto se consideriamo che Tron come franchise non è mai stato una grande attrazione commerciale. Il film originale è, ovviamente, un classico di culto e per molti versi innovativo nell'uso della CGI. Tron: Legacy è andato sicuramente meglio, incassando quasi 170 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma a causa degli alti costi di produzione e di una massiccia campagna di marketing, non ha realizzato molti profitti nemmeno lì.

Allora, cosa diavolo è andato storto questa volta, ci si potrebbe chiedere? Alcuni critici stanno in realtà puntando il dito contro Leto, che è stato spesso una figura divisiva tra gli spettatori. Gli incassi internazionali potrebbero ancora salvare la situazione, ovviamente, e la perdita potrebbe anche essere mitigata se il film alla fine diventasse un successo su Disney+. In ogni caso, speriamo che il film decolli, altrimenti Ares potrebbe benissimo segnare la fine di Tron. Non perdetevi la nostra recensione del film, che potete leggere qui.

Hai già visto Tron: Ares e cosa ne pensi?