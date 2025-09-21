Tron: Ares è puro NIN - ed è in streaming in questo momento

HQ

Certo, Tron: Legacy è stato uno spettacolo di fuochi d'artificio visivo come nessun altro, ma molti sarebbero d'accordo sul fatto che il vero punto di forza sia stata la colonna sonora dei Daft Punk. Il duo francese mascherato ha realizzato composizioni che hanno spinto il film ben oltre la ragione e lo hanno cementato come un vero e proprio fenomeno della cultura pop.

Riuscirà a ripetere questa impresa ora che i Nine Inch Nails hanno preso le redini? Questo è ciò che molti sperano, e la colonna sonora rovente e tanto attesa è finalmente disponibile per lo streaming, non solo sul canale YouTube ufficiale della band, ma anche su Spotify, Apple Music e tutte le principali piattaforme.

Storicamente, Tron è sempre stato un parco giochi per nuovi esperimenti sonori, e Trent Reznor, insieme ad Atticus Ross, porta un pedigree che potrebbe eguagliare il mitico set standard dei Daft Punk. L'album offre esattamente quello che ci si aspetterebbe: pesanti loop elettronici, strati di atmosfera e persino una manciata di tracce vocali. Con una durata di circa un'ora, c'è molto da affondare e assaporare.

Tron: Ares uscirà nelle sale il 10 ottobre. Sta a voi decidere se pensate che sia saggio ascoltare la colonna sonora prima del film, ma per quelli di noi che semplicemente non possono aspettare, l'unica cosa da fare è alzare il volume alle undici e divertirsi.