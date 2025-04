Tron: Catalyst Anteprima - Un'avventura ammirevolmente autentica che non è proprio una perfezione inconoscibile

HQ

Bithell Games è forse meglio conosciuto per l'adorabile platform indie Thomas Was Alone, ma nel corso degli anni lo studio ha anche sfornato una moltitudine di altri progetti, alcuni dei quali sono versioni su licenza di franchise noti. Quello che era iniziato come John Wick Hex si è presto trasformato in Tron: Identity, e ora il team si sta preparando a debuttare con un altro titolo in quest'ultima IP. È noto come Tron: Catalyst e, a differenza di Identity, è un gioco d'avventura che consente ai giocatori di vivere una storia più personale e coinvolgente ambientata nell'iconico mondo digitale. Anche se il gioco arriverà completamente a giugno, ho avuto la possibilità di avere un assaggio anticipato di ciò che è in serbo.

Per prima cosa, Tron: Catalyst è una delle migliori rappresentazioni che abbiamo visto del mondo di Tron nella memoria recente. Certo, non c'è molta concorrenza su questo fronte, dato che Tron, nonostante tutte le sue idee davvero interessanti, è stato messo in secondo piano per un po' di tempo, per fortuna cosa sta cambiando. In questo gioco, il tema neo-futuristico del Arq Grid viene catturato e presentato con il massimo effetto, mostrando un paesaggio urbano al neon da una prospettiva isometrica supportata da una colonna sonora martellante e ricca di bassi del tipo che ci si aspetta di sentire suonare in sottofondo in uno dei tanti locali notturni del mondo. La direzione artistica, le scelte di design, l'uso dei colori, è tutto il Tron più autentico che si possa sperare da un videogioco.

Secondo l'idea e la trama del gioco, giochi essenzialmente nei panni di un corriere chiamato Exo che durante una consegna di routine si ritrova afflitto da uno strano cambiamento al tuo codice, il Glitch, che ora ti consente di controllare in qualche modo il modo in cui sperimenti il flusso del tempo. Questo incidente ti ha comunque portato ad essere costretto nel Arena dove devi combattere per la tua vita con il tuo Identity Disc il tutto mentre cerchi di capire come i tuoi nuovi poteri di loop temporale possono essere utilizzati per sconfiggere il sistema e fornire una via di fuga, quasi in modo roguelite. Da qui, vieni presto catapultato in un mondo più liberamente esplorabile in cui puoi aiutare i personaggi e i contatti con i loro numerosi compiti per guadagnare la loro fiducia e, infine, aiutarti a raggiungere coloro che comprendono meglio il Glitch e possono aiutarti a padroneggiare i suoi poteri.

In termini di ciò che ci aspettiamo da una storia di Tron, Catalyst ha tutto ciò che si può sperare; Tumulti e pericoli, azione al cardiopalma, tradimenti ed eroi che superano le avversità. Ancora una volta, è Tron in tutto e per tutto e bisogna dare credito a Bithell Games per questo. Il principale punto di critica che ho riscontrato durante la mia anteprima è lo stesso tipo di problema che ha colpito i precedenti titoli Bithell Games ' come John Wick Hex, in quanto mentre l'idea, l'atmosfera e la presentazione inchiodano il compito a portata di mano a pieni voti, sono meno convinto che il gameplay segua l'esempio.

Il design del mondo e dei livelli ha una configurazione simile a un dungeon in cui puoi esplorare e trovare segreti, strumenti e codici utili per raggiungere aree altrimenti inaccessibili, magari dopo aver resettato la linea temporale, e mentre questo è un ottimo concetto, ciò che trovi non fa davvero valere lo sforzo. Si tratta di accumulare una risorsa che puoi spendere in un albero delle abilità per migliorare il tuo Disc e il tuo Light Cycle cavalcabile, rendendoti più efficace in combattimento e così via, ma in pratica sembra che tu stia raccogliendo un normale oggetto da collezione. Inoltre, il combattimento è molto rudimentale e un po' piatto. Puoi attaccare con mischie base e pesanti, parare e schivare i colpi e persino lanciare il tuo Disc, ma questo è tutto. Il combattimento manca di fluidità, velocità e sfida, il che è piuttosto strano dato che l'esplorazione del mondo è veloce e fluida ed è una delle parti più emozionanti del gioco.

Tron: Catalyst ha identificato e catturato tutto ciò che si potrebbe desiderare da un'esperienza di Tron e lo ha servito, ma in un modo che non offre un gameplay coinvolgente come si spera. O forse manca solo qualcosa per legare tutto insieme... Certo, andare in giro su un Light Cycle è uno spasso, i dialoghi doppiati sono eccellenti e la meccanica del loop temporale consente al gameplay di mettere i bastoni tra le ruote ai piani del giocatore, ma allo stesso tempo, sto aspettando che il combattimento tipicamente fantastico di Tron decolli e che qualcosa di diverso dal design del mondo mi afferri e mi catturi come motivo principale per anticipare questa avventura.