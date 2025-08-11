Tron: Catalyst lo sviluppatore licenzia la maggior parte del suo personale a tempo pieno

HQ

Bithell Games, lo sviluppatore di Volume, John Wick Hex, Tron: Identity e, più recentemente,Tron: Catalyst sta licenziando la maggior parte dei suoi dipendenti a tempo pieno dopo non essere stato in grado di garantire un progetto su larga scala per lo sviluppo.

Siamo sicuri che se stai leggendo questo sai che i tempi sono incredibilmente duri nell'industria dei giochi in questo momento, e per i team più piccoli può essere particolarmente difficile convincere gli editori e il pubblico. L'ultimo progetto di Bithell, Tron: Catalyst, non è riuscito a impressionare tanto quanto i giochi precedenti dalla critica o con un pubblico più ampio, e sembra che questo abbia avuto un effetto a catena.

"Prima dell'uscita del nostro gioco più recente è diventato chiaro che non eravamo immuni alle sfide affrontate da molti team di sviluppo di giochi in cerca di partner finanziari nel 2024 e nel 2025", ha scritto Mike Bithell su Bluesky. "Fortunatamente siamo stati in grado di comunicare queste sfide in anticipo e di lavorare con il personale interessato per facilitare il più possibile le partenze tramite pacchetti di licenziamento".

Undici dipendenti sono stati licenziati in totale, il che lascia Bithell Games in uno stato decisamente sventrato. Dovremo vedere dove andrà lo studio, ma come sempre speriamo che le persone colpite atterrino in piedi.