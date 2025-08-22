Tropico 7 direttore creativo per la politica, la satira e la simulazione dei cittadini

Alla Gamescom 2025, la longeva serie Tropico è stata al centro della scena con la rivelazione ufficiale di Tropico 7. Il satirico city builder e simulatore politico ritorna con più profondità, più caos e una maggiore attenzione alla politica del potere. Abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con Daniel, il direttore creativo del gioco, sulla visione del team per il prossimo capitolo delle avventure caraibiche di El Presidente.

"Tropico è sempre stato un mix di costruttore di città, simulatore di economia e simulatore di dittatore," Ha spiegato Daniel. "PerTropico 7 abbiamo davvero puntato sul lato della simulazione politica. È lì che si trova la maggior parte dei nuovi sistemi".

Nei precedenti titoli di Tropico, le elezioni erano un elemento colorato ma a volte secondario. Qui le cose cambiano. "A volte ci sono le elezioni ed è importante che tu abbia una buona approvazione da parte della gente in modo che votino per te", Ha detto Daniel. Per aiutare a gestire questo, il gioco introduce una nuova mappa politica, che rappresenta visivamente la tua posizione e quella di varie fazioni e cittadini.

Ha continuato spiegando che: "Si può cercare di manipolare le persone in modo che si concentrino su una certa posizione politica. Allora puoi seguire le loro richieste e adempiere ai loro compiti per aumentare l'approvazione". Un sistema promette di rendere l'indice di gradimento più dinamico e più precario per chiunque voglia rimanere al potere.

Un'altra caratteristica importante è la profondità della simulazione per i cittadini di Tropico. "Tutte le persone sono simulate fin dall'inizio", Ha detto Daniel. "Quando nascono, vanno a scuola, possono andare all'università, devono trovare un lavoro, trovare un partner, avere figli e sviluppare la propria posizione politica". I giocatori possono ispezionare ogni cittadino individualmente, vedendo i suoi bisogni, le sue convinzioni e i suoi livelli di soddisfazione. "È soddisfatto, ha abbastanza da mangiare, ha un medico nelle vicinanze o che dire della sua soddisfazione per la fede?" Daniel elencò. "Dobbiamo prenderci cura della loro soddisfazione e anche della loro opinione politica".

L'umorismo caratteristico di Tropico traspare dalle sue leggi e dai suoi editti. "Devi decidere quale costituzione vuoi avere, e scegliendo la costituzione, cambi la tua posizione sulla mappa politica". Ha spiegato Daniel. Questo determina quali tipi di editti puoi attivare. Gli esempi vanno dal pratico – come sovvenzionare le auto gratuite per i poveri – all'assurdo. "Abbiamo un editto come il cappello tropicale, che impone a ogni cittadino di indossare un certo cappello". Daniel rise. "Ai comunisti piace, ma ai capitalisti no". Secondo lui, molte di queste leggi sono ispirate alla politica del mondo reale, mantenendo intatto il mordente satirico di Tropico.

Tropico ha sempre mescolato la politica interna con le pressioni esterne, e Tropico 7 raddoppia la diplomazia. I giocatori possono progredire attraverso le epoche, dall'epoca coloniale ai giorni nostri, ognuna delle quali porta nuovi poteri globali per placare o antagonizzare. "Nell'era coloniale si ha a che fare con l'Inghilterra, nelle guerre mondiali ci sono l'Asse e gli Alleati, nella Guerra Fredda si tratta di Est contro Ovest, e nei tempi moderni si ha a che fare con gli Stati Uniti, la Cina, l'India e altro ancora". Ha spiegato Daniel. "Se la tua reputazione scende troppo in basso, possono bloccare il tuo porto, inviare un'invasione o persino iniziare una grande guerra, il che significa game over".

Per i giocatori che preferiscono le esperienze guidate, Tropico 7 includerà circa 15 missioni, cinque delle quali formano una campagna collegata che copre tutti i periodi di tempo. "Le altre dieci missioni sono completamente indipendenti," Daniel ha aggiunto, "con situazioni e trame folli e divertenti". Naturalmente, ritorna anche l'amata modalità sandbox, che consente ai giocatori di plasmare all'infinito il loro paradiso tropicale o distopia.

Tropico 7 è previsto per la fine del prossimo anno su PC, Xbox e Playstation.