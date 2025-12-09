Trova le tue parole annunciate al Wholesome Snack Showcase

È stato davvero un sacco di giochi indie al Wholesome Snack Showcase, dato che durante l'evento ci sono state presentate tantissime notizie e rivelazioni su innumerevoli titoli e progetti provenienti da una vasta gamma di talentuosi sviluppatori di iodio.

Un esempio nuovo è stato Capybara Games ' Find Your Words, un gioco d'avventura breve e accogliente che si basa su trovare e creare nuove connessioni. L'idea è tornare all'infanzia per partecipare a un campo estivo, dove puoi goderti la natura, giocare in spiaggia, passeggiare nei boschi, ballare con gli amici e, in generale, prendere una connessione e un'amicizia alla volta.

Creato da due sviluppatori che vogliono celebrare il percorso dei loro figli durante l'infanzia, Find Your Words arriverà su PC e Steam Deck, senza ancora una data di lancio precisa.