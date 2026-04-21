Trova un destriero degno e una corazza adatta, perché il Medieval Fest di Steam è qui

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Alcuni festival a tema di Steam possono essere un po' troppo di nicchia per sembrare degni di un annuncio pubblico, ma se c'è una cosa che i giocatori amano oggi, è il fare rumore in un dungeon infestato da mostri, picchiando demoni con una spada scintillante in un RPG fantasy. Perciò, abbiamo pensato di mettere in evidenza il Steam Medieval Fest, che ti offre la possibilità di acquistare RPG fantasy, RPG medievali, giochi di strategia e altro ancora a un prezzo scontato.

Sembra che ci siano parecchi giochi che rientrano sotto questa bandiera medievale. Da Dragon's Dogma 2 al gioco di design casual Scriptorium: Master of Manuscripts, puoi trovare parecchi giochi qui, molti dei quali sono considerati grandi successi per i rispettivi generi. Crusader Kings III, Mount & Blade II, Kingdom Come: Deliverance e il suo seguito, tutti e tre i giochi di Dark Souls, The Witcher 3: Wild Hunt, Middle-earth: Shadow of War, e questi sono solo per citarne alcuni. Sono tutti lì, mostrando che se sei anche solo minimamente interessato a un nuovo simulatore spada e scudo, troverai qualcosa da qui.

Ci sono cose come nuovi articoli del negozio di punti, che arrivano sempre con queste offerte a tema, e come spesso accade oggi con le offerte su Steam, forse la piattaforma ha adottato un approccio troppo ampio, scontando tantissimi giochi ma non al ritmo che la gente avrebbe sperato. Comunque, ci sono titoli molto economici disponibili, che puoi provare tutti sul Steam Store.